Kremlin: Rusya-Ukrayna-ABD görüşmelerinin bir sonraki turu İstanbul’da olabilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Rusya-Ukrayna-ABD üçlüsünün katıldığı ateşkes görüşmeleriyle ilgili, Türkiye'yi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

"YENİ GÖRÜŞME, İSTANBUL'DA OLABİLİR"

Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Tabii ki İstanbul seçeneği mevcut ve tüm taraflar bunu çok olumlu bir şekilde değerlendiriyor.” ifadelerini kullandı. Görüşmelerin Türk şehrinde devam etme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

BAE'YE TEŞEKKÜR

Peskov, önceki görüşme turlarının düzenlenmesinde katkı sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine teşekkür etti:

Emirlik yetkililerinin bu üçlü müzakereler için yarattığı atmosfer çok takdir ediliyor. Herkes müzakere sürecinin organizasyonuna sağladıkları destek için minnettar.

RUSYA'DAKİ İNTERNET KESİNTİLERİ

Peskov, ayrıca Rusya’daki internet kesintilerine değinerek kesintilerin, “gerekli olduğu sürece” devam edeceğini ve bunun “güvenlik” amacıyla yapıldığını belirtti.