Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Türkiye ile ilişkiler gelişiyor

Yapılacak uçuşların askıya alınması ile iki ülke arasındaki ilişkilerde soğukluk olup olmadığını soran gazetecilere Dmitriy Peskov, “Elbette hayır.” yanıtını verdi.

Rusya’nın Türkiye’ye yapılacak uçuşları sınırlandırması ile, iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatı üzerine kafalarda soru işareti oluşmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklama ile ilişkilerde bir soğukluk olmadığını söyleyerek ortaya atılan iddialara reddetti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile ilişkiler gelişiyor. Turizm yasağı ile ilgili durumun ikili ilişkilerle hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen Türkiye’deki salgın ve kötüleşen epidemiyolojik durumla bağlantılıdır."





“ASLINDA ORTAKLIK DA BUDUR”

Peskov, alınan bu kararın Türkiye tarafından anlayışla karşılandığının altını çizerek, "Elbette, Türk ortaklarımız kendi vatandaşlarımız için endişelerimizi anlayabiliyor. Aslında ortaklık da budur." dedi.

Gazetecilerin Türkiye ile ilişkilerde soğukluk anlamına gelebileceği sorusuna ise, “Elbette hayır.” cevabını verdi.

Ukrayna ile Türkiye arasında işbirliğine yönelik de açıklama yapan PSskov, bunun Türkiye’nin egemenlik hakları ile ilgili olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmelerin iki ülkenin arasındaki ilişkilerle ilgili olduğunu dile getirdi.