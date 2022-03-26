Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
662.296
0.09%
BTXN Coin
41.10
0.00%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Kremlin Sözcüsü Peskov: İktidarda kimin kalacağına Biden karar veremez

    ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidarda kalmaması gerektiği yönündeki açıklamasına, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cevap verdi.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 23:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kremlin Sözcüsü Peskov: İktidarda kimin kalacağına Biden karar veremez

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaşı Avrupalı liderlerle görüşmek üzere gerçekleştirdiği Avrupa ziyareti sırasında Polonya'nın başkenti Varşova'da önemli açıklamalarda bulundu.

    Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, “Bu adam iktidarda kalmamalı” açıklamasının ardından Kremlin'den cevap geldi.

    "BUNUN KARARINI RUSLAR VERİR, BİDEN DEĞİL"

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın Ruslar tarafından verilebileceğini belirterek, "Bu karar Biden’ın değil. Rusya Devlet Başkanı’nı, Ruslar seçiyor. Bu tür kişisel hakaretler, ABD ile ikili ilişkilerimizi daraltıyor” ifadelerini kullandı.

    "BU ADAM YUGOSLAVYA'NIN BOMBALANMASINI İSTEDİ"

    Peskov, Biden’ın kullandığı ifadelere karşı Yugoslavya’yı hatırlatarak, “Sonuçta bu adam bir zamanlar televizyonlarda konuşurken Yugoslavya’nın bombalanmasını isteyen bir adam. Yani Yugoslavya’yı bombalanmasını ve oradaki insanların öldürülmesini istedi. Dolayısıyla onun ağzından bu sözleri duymak çok garip” dedi.

    Kremlin Sözcüsü Peskov: İktidarda kimin kalacağına Biden karar veremez #1


    İlginizi Çekebilir

    Kira gelir beyanı vermek için son 5 gün kaldı
    Ekonomi

    Kira gelir beyanı vermek için son 5 gün kaldı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Kiev’de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı
    3. Sayfa

    Kiev’de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı

    Görüş Bildir