Kremlin: Ukrayna tahılıyla ilgili müzakerelerin devam etmesini bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasıyla ilgili müzakerelerin yakın zamanda devam etmesini beklediklerini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

Dünyanın tahıl ambarı olarak kabul edilen Ukrayna'daki tahıl krizinden dolayı küresel ölçekte kriz meydana geldi.

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'na konuşan Dimitri Peskov, Ukrayna'dan tahılın çıkarılması sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Müzakerelerin devam etmesini istiyoruz"

Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti arasında İstanbul'da geçen hafta toplantı yapıldığını anımsatan Peskov, "Bu müzakerelerin yakın zamanda devam etmesini bekliyoruz." dedi.

"Rusya krizin çözümüne hazır"

AA'nın haberine göre, Rusya'nın dünyada oluşan gıda krizinin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getiren Peskov, "Bu krizin nedeni, Ukrayna'daki durum ve Ukrayna tahılı değil. Bu, sadece küçük bir kısımdır. Rusya, yine de Ukrayna tahılının dünyadaki piyasalara çıkmasının sağlanması konusunda her türlü girişimde bulunmaya hazır." ifadelerini kullandı.