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    Kremlin: Yüz yüze görüşme kararı oldukça önemli

    Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye’ye geleceklerini belirterek, yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesinin bile önemli olduğunu söyledi.
    • REUTERS
    • 28.03.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:56
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    Kremlin: Yüz yüze görüşme kararı oldukça önemli

    Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş, bir aydan fazla süredir devam ediyor.

    İki ülke arasındaki insanlık dramına neden olan görüntülerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanan savaş, henüz bir sonuca varamadı.

    Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaşta kritik nokta, müzakereler oldu.

    KREMLİN SÖZCÜSÜ TARİH VERDİ

    Rusya'nın ve Ukrayna'nın güven aldığı Türkiye'de müzakere masasına oturmak istemesi, gözleri İstanbul'a çevirdi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin Türkiye'ye ne zaman geleceğini açıkladı.

    Kremlin: Yüz yüze görüşme kararı oldukça önemli #1

    BUGÜN-YARIN BAŞLAYACAK

    Bugün yaptığı açıklamada tarih veren Peskov, bugün Türkiye’ye geleceklerini belirtti.

    Açıklamasında, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir." ifadelerini kullanan Peskov, "Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün-yarın İstanbul'da başlayacak." dedi.

    İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİNDE İLERLEME KAYDEDİLMEDİ

    Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında olası bir görüşme fikri üzerinde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

    Ayrıca, görüşmelerin şu ana kadar önemli bir ilerleme veya ilerleme sağlamadığını da söyledi.


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