Kulubayev konuştu: Türkiye ile kardeşliğin geliştirilmesi Kırgızistan'ın önceliğidir

AA

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ı veda ziyareti vesilesiyle bakanlık binasında kabul etti.

Ziyerete ilişkin detayları Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi paylaştı.

ÜLKELER ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN 'KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK' SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Kırgız-Türk kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinin Kırgızistan'ın dış politikasının önceliği olduğunu vurgulayan Kulubayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım 2025'te Bişkek'e yaptığı resmi ziyaret ile ülkeler arasında işbirliğinin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN BİŞKEK BÜYÜKELÇİSİ'NE TEŞEKKÜR

Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi'ne, Kırgızistan'daki verimli çalışmalarından ve Kırgız-Türk stratejik ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, Doğan'ın Kırgızistan'ın yakın dostu olarak sıcak anılarının ülkede kalacağını belirtti.