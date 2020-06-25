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- Kuran-i Kerim yakan Danimarkalı lidere 3 ay hapis
Kuran-i Kerim yakan Danimarkalı lidere 3 ay hapis
- AA
- 25.06.2020 - 17:28
Danimarka'daki Stram Kurs (Sert Çizgi) Partisi'nin lideri Rasmus Paludan, ırkçı ve İslam düşmanı söylemleriyle biliniyor.
Irkçılık, hakaret ve tehlikeli araç kullanmanın da yer aldığı 14 ayrı suçtan yargılanan Paludan'ın davasının karar duruşması, Naestved Bölge Mahkemesi'nde görüldü.
CEZALARA DOYMADI
Mahkeme, Paludan'a 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası vererek, ehliyetine 1 yıl el konulmasına hükmetti. Ayrıca hakaret ettiği kişiye 30 bin kron (yaklaşık 30 bin Türk lirası) tazminat ödemesini de kararlaştırdı.
Paludan'ın 3 aylık hapis cezasından 2 aylık kısmına ilişkin hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Paludan’a 8 bin 500 kron (yaklaşık 8 bin 500 Türk lirası) adli para cezası yazdı.
USLU DURURSA CEZASI DÜŞECEK
1 ay hapis yatacak Paludan, 2 yıl boyunca herhangi bir suç işlemediği takdirde kendisi hakkındaki hüküm ortadan kaldırılacak.
RASMUS PALUDAN KİMDİR?
Hukuk Fakültesi mezunu olan ve parti kurmadan önce avukat olarak çalışan Paludan, 2017'de kurduğu Stram Kurs (Sert Çizgi) adlı partiyle, Danimarka’da yaşayan Müslümanlara yönelik ırkçı ve İslamofobik söylemlerle parlamento seçimlerine katılmıştı.
Kuran-i Kerim yakan Danimarkalı lidere 3 ay hapis - VİDEO
Kur’an-ı Kerim yakarak gündemde kalan Paludan, 2019'da yapılan parlamento seçimlerinde aldığı yüzde 1,79 oyla yüzde 2 barajını aşamayarak, parlamentoda temsil edilme hakkı elde edememişti.