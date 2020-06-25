Kuran-i Kerim yakan Danimarkalı lidere 3 ay hapis

İslam düşmanlığı yaparak parlamentoya girmeye çalışan Danimarkalı parti liderinin 14 ayrı suçtan yargılandığı dava, sonuçlandı.

Danimarka'daki Stram Kurs (Sert Çizgi) Partisi'nin lideri Rasmus Paludan, ırkçı ve İslam düşmanı söylemleriyle biliniyor.

Irkçılık, hakaret ve tehlikeli araç kullanmanın da yer aldığı 14 ayrı suçtan yargılanan Paludan'ın davasının karar duruşması, Naestved Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

CEZALARA DOYMADI

Mahkeme, Paludan'a 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası vererek, ehliyetine 1 yıl el konulmasına hükmetti. Ayrıca hakaret ettiği kişiye 30 bin kron (yaklaşık 30 bin Türk lirası) tazminat ödemesini de kararlaştırdı.