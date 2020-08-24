Kushner: İsrail ile anlaşma, BAE'nin F-35 alma şansını artırmalı

ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı, Abu Dabi'ye F-35 satışını değerlendiklerini söyledi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşması sonrasında BAE'nin F-35 savaş uçaklarını alabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önceki açıklamasında BAE'ye muhtemel F-35 satışı konusunun "değerlendirildiğini" ifade etti.

CNN International'da bir programa konuk olan Kushner, İsrail-BAE anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAE'YE F-35 SATIŞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Anlaşmanın Orta Doğu barışına büyük katkı sağlayacağını savunan Kushner, BAE'nin uzun süredir ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak istediğini belirtti.

İran'ın bu satış işleminden rahatsız olduğunu savunan Kushner, "Gerçek şu ki bu yeni barış anlaşması onların bu uçakları alma ihtimalini artırmalı, ancak şu noktada bu halen değerlendirdiğimiz bir şey." ifadesini kullandı.

"PENTAGON RAHATSIZ" İDDİASI

Kushner ayrıca, söz konusu muhtemel F-35 satışının ancak Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili değerlendirmeleri sonucunda mümkün olabileceğini vurguladı.

Geçen hafta CNN'de yer alan bir haberde, Kushner'in BAE'ye F-35 satılabilmesi için Washington'da kulis yaptığı ve Pentagon ile ilgili kurumların bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

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