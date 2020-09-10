Kushner: Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail'e açacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ın, İsrail'e yapılacak doğu yönlü karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceğini açıkladı.

ABD'nin İsrail ve bazı Arap ülkeleriyle birlikte "Yüzyılın Anlaşması" sloganıyla başlattığı Orta Doğu'da barış müzakerelerinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Suudi Arabistan, beklendiği gibi İsrail'e hava sahasını açacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, "Orta Doğu'da Barış Çabaları" başlığıyla telefon üzerinden düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"S. ARABİSTAN, TÜM İSRAİL UÇUŞLARINA İZİN VERECEK"

Suudi Arabistan'ın Tel Aviv-Abu Dabi uçuşları için hava sahasını halihazırda açtığını anımsatan Kushner, "Suudi Arabistan hükümeti, sadece İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşlara değil, İsrail'e tüm doğu yönlü karşılıklı uçuşların hava sahasından geçmesine razı oldu." diye konuştu.

KRAL'A VE OĞLUNA TEŞEKKÜR

Kushner, Suudi Arabistan'ın İsrail uçuşları için hava sahasını kullanmak isteyenlere izin vereceğini belirterek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkürlerini iletti.

"FİLİSTİNLİLERİN HAYAT ŞARTLARI İYİLECEŞEK"

Söz konusu izin ile Suudi Arabistan'ın bölgedeki birleşmeye büyük bir katkı sağlayacağını belirten Kusher, "Hem Kral Selman bin Abdülaziz hem de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Filistinlilerin adil bir anlaşma üzerinde çalışıp, hayat şartlarını iyileştirdiklerini görmek istiyor." diye konuştu.

"FİLİSTİN HALKININ CESARETİ VAR"

Arap ülkelerinin, ilerleme süreçlerinin İsrail-Filistin çatışmasının kilitlenmiş olduğu gerçeğiyle kesintiye uğramasını istemediğini savunan Kushner, "Birçok kişi, Filistin liderliğine karşı sabrını yitiriyor. Filistin halkının müzakere masasına gelmek için cesaret ve dirayeti olduğunu umuyorum. Böylece halkı için en iyisini yaparlar." ifadelerini kullandı.

Filistin sorununa yönelik çözüm önerilerinin her zaman masada olduğunu vurgulayan Kushner, "Ancak biz onların peşinden koşmamayı tercih ediyoruz." dedi.