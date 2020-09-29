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Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu
- İHA
- 29.09.2020 - 23:40
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi.
Cabir'in ölümünün ardından, Kuveyt'in yeni Emiri belli oldu.
Kuveyt Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Anas Al-Saleh yaptığı açıklamada, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ilan edildiğini ve resmi dairelerdeki çalışmalara 3 gün boyunca ara verildiğini duyurdu.
VELİAHT PRENS NEVVAF KOLTUĞA GEÇTİ
Saleh ayrıca, es-Sabah'ın ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu bildirdi.
Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de Veliaht Prensin yarın yemin edeceğini duyurdu.
Öte yandan ABD'de bugün hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kuveyt Emiri es-Sabah, sağlık sorunu nedeniyle uzun zamandır tedavi görüyordu.