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    Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu

    Kuveyt Emirinin ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyuruldu.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 23:40
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    Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu

    Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

    Cabir'in ölümünün ardından, Kuveyt'in yeni Emiri belli oldu.

    Kuveyt Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Anas Al-Saleh yaptığı açıklamada, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ilan edildiğini ve resmi dairelerdeki çalışmalara 3 gün boyunca ara verildiğini duyurdu.

    Kuveyt in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu #1

    VELİAHT PRENS NEVVAF KOLTUĞA GEÇTİ

    Saleh ayrıca, es-Sabah'ın ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu bildirdi.

    Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de Veliaht Prensin yarın yemin edeceğini duyurdu.

    Öte yandan ABD'de bugün hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kuveyt Emiri es-Sabah, sağlık sorunu nedeniyle uzun zamandır tedavi görüyordu.

    Kuveyt in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu #2

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