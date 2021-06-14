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    Kuveyt’te kum fırtınası

    Kuveyt'te meydana gelen kum fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 04:58
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    Kuveyt’te kum fırtınası

    Kuveyt’i vuran kum fırtınası halka zor anlar yaşattı.

    TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLDU

    Kum fırtınası nedeni ile gökyüzü kumla kaplanırken, gündüz geceye döndü. Sürücüler ise trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar kaza yaptı.

    DENİZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

    İş makineleri kumla kaplanan yolları açmak için çalışırken, Shuwaikh, Shuaiba ve Doha limanlarında deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

    SÜRÜCÜLER VE SOLUNUM HASTASI OLANLAR UYARILDI

    Polis, sürücüleri dikkatli olmaları ve sürekli farlarını açık tutmaları konusunda uyardı. Solunum rahatsızlığı olan kişilerin ise fırtına geçene kadar dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

    Kuveyt’te kum fırtınası #1

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