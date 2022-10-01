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    Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu

    Danimarka Enerji Ajansı, Rusya'ya ait Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu duyuran açıklama yaptı.
    • 01.10.2022 - 20:41
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    Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu

    Danimarka Enerji Ajansı, Twitter hesabın Kuzey Akım 2 boru hattına ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri bildirildi.

    Sızıntı durdu

    AA'nın haberine göre; bunun boru hattındaki sızıntının durduğuna işaret ettiği belirtildi.

    Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu #1

    Ne olmuştu

    Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntının olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

    İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

    AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

    Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.


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