- Haberler
- Dünya Haberleri
- Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu
Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu
- 01.10.2022 - 20:41
Danimarka Enerji Ajansı, Twitter hesabın Kuzey Akım 2 boru hattına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri bildirildi.
Sızıntı durdu
AA'nın haberine göre; bunun boru hattındaki sızıntının durduğuna işaret ettiği belirtildi.
Ne olmuştu
Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntının olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.
İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.
AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.
Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.