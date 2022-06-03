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    Kuzey Kore, BM Silahsızlanma grubunun başına geçti

    BM, çatısı altında faaliyet gösteren ve dünyada silahsızlanma grubunun başkanlığını Kuzey Kore devraldı. Kuzey Kore’nin BM Silahsızlanma grubunun başkanlığına geçmesi ise büyük eleştirilere yol açtı.
    • 03.06.2022 - 20:56
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    Kuzey Kore, BM Silahsızlanma grubunun başına geçti

    Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında faaliyet gösteren ve dünyada silahsızlanma anlaşmaları imzalamayı amaçlayan silahsızlanma grubunun başkanlığını Kuzey Kore devraldı.

    2022 yılının başından bu yana 6'sı kıtalararası olmak üzere 23 balistik füze deneyen Kuzey Kore’nin BM Silahsızlanma grubunun başkanlığına geçmesi ise büyük eleştirilere yol açtı.

    Geçen hafta füze denemesi yaptılar

    Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'in komşuları Güney Kore ve Japonya'yı ziyaretinin hemen ardından geçtiğimiz hafta birkaç füze denemesi yapmıştı.

    BM, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer silah denemelerini yasaklamış ve önceki testlerin ardından katı yaptırımlar uygulamıştı.

    Ortak tepki dile getirildi

    Kuzey Kore’nin en az önümüzdeki üç hafta foruma başkanlık edeceği belirtilirken, açılış oturumunda, çoğu Pyongyang'a karşı yaptırım uygulayan Batılı devletler, Kuzey Kore'nin bu yılki saldırganlığını kınayan ortak bir bildiri yayınladı.

    Yaklaşık 50 ülke, nükleer silahları olan bir otoriter rejime sahip Kuzey Kore'nin dünyanın en önemli silahsızlanma forumlarında birine 3 hafta boyunca başkanlık yapacak olmasına tepki gösterdi.

    Kuzey Kore, BM Silahsızlanma grubunun başına geçti #1

    Kuzey Kore, BM Silahsızlanma grubunun başına geçti #2


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