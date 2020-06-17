Kuzey Kore, irtibat bürosunun imha görüntülerini paylaştı

Pyongyang'dan, bölgede tansiyonu yükselten bir hamle gelirken Güney Kore, Kim Jong-un yönetimini uyardı.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yeni bir gerilimin fitili ateşlendi.

Kuzey Kore, Kaesong kentinde sembolik olarak ‘elçilik’ işlevi gören İrtibat Bürosu’nu dün imha etti.

BÜRONUN İMHA ANI KAMERADA

İmha sırasında meydana gelen patlama ile dünya basınının dikkati bölgeye çekildi. İmha anlarına ilişkin görüntüler, Kuzey Kore Merkez Televizyonu’ndan yayınlandı.

Kuzey Kore, irtibat bürosunun imha görüntülerini yayınladı VİDEO

"ÇÖKÜŞÜNE TANIK OLACAKSINIZ"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore’yi "düşman" olarak nitelendirerek, Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında bulunan İrtibat Bürosu'nu ise "işe yaramaz" olarak değerlendirmişti.

"Yakında çöküşüne tanık olacaksınız." diyen Kim Yo Jong'un bu açıklamasının ardından Kuzey Kore, irtibat bürosunu hedef alarak imha etti.

KUZEY KORE'YE "GÜÇLÜ KARŞILIK" UYARISI

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi Direktör Yardımcısı Kim You-geun, "Kuzey Kore'yi, durumu daha da kötüye götürecek bir harekette bulunması durumunda buna güçlü bir karşılık vereceğimiz konusunda sert biçimde uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.