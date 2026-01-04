Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru 2 adet balistik füze fırlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kore, yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Pyongyang yönetimi Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine en az 2 balistik füze fırlattı.

Yerel saatle 07.54 ve 08.05’te Kuzey Kore'nin batı kıyısından fırlatılan füzelerin 50 kilometrelik maksimum irtifaya ulaştığı ve 900 ile 950 kilometre yol kat ettiği belirtildi.

Füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğü aktarılırken, ilk belirlemelere göre bölgedeki deniz veya hava araçlarında herhangi bir hasar meydana gelmediği kaydedildi.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadıklarını belirterek, "Kuzey Kore'nin bu eylemleri, hem ülkemizin hem de uluslararası toplumun barış ve güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Füzelerin düzensiz yörüngeler izlemiş olabileceğini kaydeden Koizumi, detaylı analiz için ABD ve Güney Kore ile yakın işbirliğini sürdürdüklerini vurguladı.

"BİRDEN FAZLA BALİSTİK FÜZE TESPİT EDİLDİ"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Pyongyang yönetiminin yerel saatle 07.50 sıralarında Doğu Denizi istikametine birden fazla balistik füze fırlattığı belirtildi.

Yaklaşık 900 kilometre uçan füzelerin denize düştüğü aktarılırken, Güney Kore’nin ABD ile iş birliği içinde detaylı analiz çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

"ABD MÜTTEFİKLERİNİN SAVUNMASINA OLAN BAĞLILIĞINI SÜRDÜRÜYOR"

ABD Kore Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada da, Kuzey Kore’nin son füze denemesinin bölgedeki müttefiklerle işbirliği içinde yakından takip edildiği belirtilerek, "Mevcut değerlendirmelere göre, bu olay ABD personeli veya toprakları ya da müttefiklerimiz için acil bir tehdit oluşturmamaktadır.

ABD, kendi topraklarının ve bölgedeki müttefiklerinin savunmasına olan bağlılığını sürdürmektedir" denildi.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Kuzey Kore’nin son füze denemesinin Venezuela'ya yönelik ABD saldırılarının ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanarak ABD’ye götürülmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un ABD’nin Venezuela hamlesini kendi rejimine yönelik bir tehdit örneği olarak görebileceğini belirten uzmanlar, Pyongyang'ın son füze denemesi ile Washington’a gözdağı verdiği yorumunda bulundu.

Kuzey Kore son olarak geçtiğimiz yıl 7 Kasım'da bir balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Bugünkü deneme Kuzey Kore’nin 2026 yılındaki ilk füze denemesi olarak kayıtlara geçti.