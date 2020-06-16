Kuzey Kore ordusu, sınır hattındaki Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurdu.

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim, şiddetini artırıyor.

Kuzey Kore tarafından, sınır kenti Kaesong'da bulunan bir irtibat bürosuna saldırı düzenlendi.

BÜRO HAVAYA UÇURULDU

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, saldırı sonucunda Koreler arası irtibat için kullanılan binanın havaya uçurulduğunu duyurdu.

Pyonyang yönetimi, daha önce Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey'e broşür göndermesiyle iki ülke arasında tırmanan geriliminin ardından Seul yönetimini, ortak irtibat ofisini kapatmakla tehdit etmişti.

Kuzey Kore, Kaesong'daki irtibat bürosuna saldırdı

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, Seul yönetiminin ABD liderliğindeki yaptırımlar nedeniyle ortak ekonomik projeleri sürdürememesinden duyduğu hayal kırıklığını bu şekilde gösterdiğini belirtti.

Kuzey Kore Ordusu, Güney Kore ile yükselen gerilimin ardından sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) döneceği tehdidinde de bulunmuştu.

KIZ KARDEŞTEN TEHDİT

Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong ise 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "Ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler." diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.