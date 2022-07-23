Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye nükleer silah uyarısı

ABD ve Güney Kore'nin, bölgede nükleer silah konuşlandırma düşüncesine Kuzey Kore'nin misliyle karşılık vereceği belirtildi.

Ortak tatbikat gerçekleştiren ABD ve Güney Kore’ye Kuzey Kore’den mesaj geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Choe Jin, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri bir çatışmaya girmeyi seçerlerse güvenlik açısından benzeri görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklar." dedi.

"Nükleer silahla tehdit, misliyle karşılık bulur"

AA'nın haberine göre; Choe, Washington ve Seul’ün bu yılki ortak askeri tatbikatlarının Kore Yarımadası’nı savaşın eşiğine getirdiğini ifade etti. ABD ve Güney Koreli yetkilileri gelecek ay başlayacak ortak tatbikat sırasında ABD nükleer stratejik varlıklarının konuşlandırılmasını tartışmak için komplo kurmakla suçlayan Choe, "ABD, bizi nükleer silahlarla tehdit ettiğinde eşitlik temelinde muamele göreceğini unutmamalıdır" dedi.

"Washington, istenmeyen bir zonuçla karşı karşıya kalabilir"

Choe, Washington’ın Kuzey Kore’ye yönelik "çağdışı ve intihara meyilli düşmanlık politikasından" vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde "istenmeyen bir sonuçla" karşı karşıya kalacağını söyledi.

Choe, Kuzey Kore’nin füze testlerinin ülkeyi savunmak için meşru olduğunu ifade ederek ABD ve Güney Kore’nin füze testlerini “çifte standart” olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Pyongyang yönetimi, ABD ile Güney Kore’nin bölgedeki ortak askeri tatbikatlarını tehdit olarak görüyor ve genellikle füze testleri veya tehdit söylemleriyle karşılık veriyor.

ABD ve Güney Koreli yetkililer, yaz tatbikatlarının ayrıntılarını açıklamadı.