La Soufriere Yanardağı 2 günde 3 kez patladı, kül yağdı

La Soufriere Yanardağı 2 günde 3 kez patladı, kül yağdı

Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan La Soufriere Yanardağı, 2 gün içinde 3 kez patladı. Yerleşim bölgelerine kül yağma anları kameralara yansıdı.

Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'e bağlı Saint Vincent'te yer alan La Soufriere Yanardağı, geçtiğimiz Cuma gününden bu yana 3 kez art arda patladı.

Volkanik patlamalar yerleşim bölgelerinde kül yağmasına neden oldu.

Oluşan kül tabakası, kar yağmış gibi katman oluşturdu.

Yerel medya, oluşan kül bulutunun 175 kilometre doğuya hareket ederek komşu Barbados Adası’na yaklaştığını yazdı.

YETKİLİLER UYARDI

Etraftaki kül yağışı ve havaya yayılan sülfürün, yaşamı olumsuz etkileyeceği konusunda yetkililer uyarılarda bulundu.

Barbadoslu yetkililer ise nefes alma zorluğu yaşanabileceği uyarısında bulunarak, halka evlerinde kalmaları için çağrıda bulundu.

Karayipler'de La Soufriere Yanardağı 3’üncü kez patladı VİDEO



BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR

Komşu Trinidad ve Tobago'daki Batı Hint Adaları Üniversitesi'ndeki Sismik Araştırma Merkezi de kül buluntunun etkisinin birkaç gün sürebileceği uyarısında bulundu.

“BÜYÜK BİR OLAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, "Büyük bir olayla karşı karşıyayız. Kalın kül tabakası, su kesintileri, hava kirliliği ve tahliye edilen bölgelerde yağma riski var.” açıklamalarında bulundu.

DÜZENE VE DİSİPLİNE SAYGI ÇAĞRISI

Gonsalves, yardım için her yere ulaşacaklarına söz verdi. Saint-Vincent halkına düzene ve disipline saygı gösterme çağrısı yapıldı.

HALK GÜVENLİ BÖLGEYE TAHLİYE EDİLDİ

Gonsalves’in geçtiğimiz cuma günü patlama riskine karşı tahliye emri yayınladı.

Saint Vincent bölgesinde yaşayanlar güvenli bölge olarak belirlenen başkent Kingstown, Windward, North Union, Barrouallie, Leeward ve Grenadine adalarına tahliye edildi.

Adanın kuzeyinde yer alan ve 20 bin kişinin yaşadığı kırmızı bölgenin neredeyse tamamı boşaltıldı.