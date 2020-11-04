Lady Gaga’nın babası Trump'a destek verdi

“Lady Gaga hakkında pek çok şey biliyorum” diyen Donald Trump’a destek veren baba Joe Germanotta, seçim gününde Twitter’da gündem oldu.

Donald Trump, Pennsylvania’daki son mitinginde, kendisinden sonra aynı yerde miting yapacak olan Joe Biden’a destek için Lady Gaga’nın sahne alacak olmasını eleştirmişti.

Lady Gaga hakkında pek çok şey bildiğini dile getiren Trump, “Şimdi onun (Joe Biden) Lady Gaga’sı var. Lady Gaga çok iyi değil. Size bir sürü hikaye anlatabilirim. Size Lady Gaga hakkında hikayeler anlatabilirim. Lady Gaga hakkında pek çok şey biliyorum. Ve Jon Bon Jovi mi? Her zaman görüyorum onu, bana yalakalık yapıyor: ‘Oo Sayın Başkan!’” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP’I DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Yaşanan bu gerilim Lady Gaga’nın babası Joe Germanotta’yı rahatsız etmedi ve Germanotta, Donald Trump’ı desteklediğini açıkladı.

34 yaşındaki şarkıcının 63 yaşındaki babası, desteğini Twitter üzerinden duyurdu.

Germanotta’nın “Donald Trump 2020” mesajı, Trump’ın, Joe Biden’ı destekleyen Lady Gaga’yı diline dolamasından hemen sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.