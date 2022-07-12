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    Meksika'daki Latin Amerika’nın en uzun cam köprüsü fırtınada beşik gibi sallandı

    Meksika’nın Puebla şehrindeki Latin Amerika’nın en uzun cam köprüsü olan Popocatepetl Sky Bridge etkili olan fırtınada zarar görürken, köprünün camları metrelerce yüksekten yere düştü.
    • 12.07.2022 - 20:41
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 21:04
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    Meksika'daki Latin Amerika’nın en uzun cam köprüsü fırtınada beşik gibi sallandı

    Meksika’nın Puebla şehrinde dün yaşanan fırtınalı ve yağışlı hava nedeniyle Popocatepetl Sky Bridge adlı cam köprüde ciddi maddi hasar meydana geldi.

    Köprü fırtınanın etkisiyle beşik gibi sallanırken, köprünün zeminindeki camlar 61 metre yükseklikten yere düştü.

    Ölen yada yaralana olmadı

    Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

    Yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşlarda paniğe neden olurken, köprünün savrulduğu ve camların düştüğü anların görüntüleri bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Meksika'daki Latin Amerika’nın en uzun cam köprüsü fırtınada beşik gibi sallandı VİDEO


    Meksika daki Latin Amerika’nın en uzun cam köprüsü fırtınada beşik gibi sallandı #1

    Latin Amerika'nın en uzun cam köprüsü

    Geçtiğimiz sene aralık ayında kullanıma açılan ve 14,36 milyon dolara mal olan Popocatepetl Sky Bridge, hasarın ardından kullanıma kapatılarak tadilata alındı.

    İHA'nın haberine göre, Puebla şehrindeki iki hoteli birbirine bağlayan köprü 148 metre uzunluğu ve 15 ton ağırlığıyla Latin Amerika’nın en uzun cam köprüsü olma özelliğini taşıyor.

    Meksika daki Latin Amerika’nın en uzun cam köprüsü fırtınada beşik gibi sallandı #2

    Meksika daki Latin Amerika’nın en uzun cam köprüsü fırtınada beşik gibi sallandı #3


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