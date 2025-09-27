Lavrov: Filistin'deki ölümlerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

"GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK TOPLU CEZALANDIRMANIN HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİ YOK"

Lavrov, devletlerin egemen eşitliği ilkelerinin ihlal edildiğini ve bunun çeşitli kriz ve sorunlara yol açtığını belirterek, "Eşitlik ilkesine koşulsuz uyulmasından yanayız." ifadesini kullandı.

Filistin meselesine değinen Lavrov, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik saldırılarını kınadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesinin ve terör saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmanın hiçbir haklı gerekçesi yok. Filistin çocukları saldırılar ve açlık nedeniyle ölüyor, hastane ve okullar yıkılıyor, yüz binlerce insan evsiz kalıyor. Batı Şeria'nın ilhak edilmesi planlarının da hiçbir gerekçesi yok. Aslında dünya, Filistin Devleti'nin kurulmasına ilişkin BM kararlarını gömmeyi amaçlayan bir tür darbe girişimiyle karşı karşıya."

Lavrov, bazı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanıdıklarını söyleyerek, "Bunu yapacaklarını birkaç ay önce bildirdiler. O halde sorum şu, neden bu kadar beklediler? Görünen o ki, BM Genel Kurulu'na kadar tanımak için hiçbir şey ve hiç kimsenin kalmayacağını umdular. Böyle bir senaryonun önüne geçmek için acilen harekete geçilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR YASA DIŞI"

Batı’nın dün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Çin ve Rusya'nın, İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015 tarihli anlaşmanın uzatılması yönündeki teklifini reddettiğini dile getiren Lavrov, bunun "Batı’nın BMGK’deki yapıcı çözüm arayışlarını sabote etme yaklaşımını ve baskı yoluyla Tahran'dan tek taraflı tavizler alma isteğini açığa çıkardığını" söyledi.

Lavrov, "Böyle bir politikanın izlenmesi kabul edilemez. Batı'nın, BM'nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmasına yönelik tüm manipülasyonlar ve bu yaptırımlar yasa dışı." değerlendirmesini yaptı.

"UKRAYNA KONUSUNDA MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması konusunda müzakerelere açık olduklarını dile getiren Lavrov, Rusya’nın güvenliği ve çıkarlarının garanti edilmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "Kiev rejiminin kontrol altında kalan bölgelerde, Rusların ve Rusça konuşanların haklarının tesis edilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde Ukrayna'nın güvenlik garantileri ele alınabilir." ifadelerini kullandı.

"NATO AVRASYA’YI ASKERİ ANLAMDA KUŞATMAYA ÇALIŞIYOR"

NATO’nun doğuda Rus sınırlarına doğru genişlemeye devam ettiğini kaydeden Lavrov, Batı’nın, Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini görmezden geldiğini belirtti.

Sergey Lavrov, Rusya’nın NATO ve Avrupa ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını, ancak Rusya’ya karşı her türlü saldırıya karşılık verileceğini vurguladı.

NATO’nun Pasifik Okyanusu, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı’nda faaliyetlerini yoğunlaştırma girişiminde bulunduğunu dile getiren Lavrov, bunun Rusya, Çin ve bölgedeki ülkeler için tehdit oluşturduğunu bildirerek, "NATO, Avrasya’yı askeri anlamda kuşatmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

"RUSYA VE ABD DÜNYADAKİ DURUMDAN SORUMLU"

Rusya ve ABD’nin dünyadaki durumdan ve insanlığı yeni bir savaşa sürükleyebilecek risklerin önlenmesi konusunda sorumlu olduğunu belirten Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’ye Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca antlaşmaya uyma teklifinde bulunduğuna dikkati çekti.

Lavrov, bunun stratejik istikrarın korunmasına katkıda bulunacağına işaret ederek, "Bu teklifin hayata geçirilmesinin, stratejik silahlanma yarışının önlenmesi, nükleer füze alanında öngörülebilirlik düzeyinin korunması ve Rusya-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesi için gerekli koşulları yaratacağını düşünüyoruz." dedi.

"BMGK'NİN REFORM EDİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ LAZIM"

BMGK’nin reform edilmesi ve genişletilmesi, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin de BMGK’de temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, BM Genel Sekreterliğini BM Şartı’nın tarafsızlık ve eşit mesafe ilkelerine sıkı sıkıya uymaya çağırdı.

Lavrov, 14 Aralık'ın Uluslararası Sömürgecilikle Mücadele Günü olarak ilan edilmesi çağrısında da bulundu.