Suriye'de coşkulu anlar: Lazkiye'de Noel ağacı ışıklandırma töreni yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte yeni bir hayat başladı.

Esad rejiminden kurtulan Suriyeliler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı için hazırlıklara başladı.

"NOEL GELDİ-2025" BAŞLIKLI YILLIK ŞENLİK ETKİNLİĞİ

Bu kapsamda Lazkiye'de Noel ve yeni yıl hazırlıkları sürüyor...



Bu kapsamda, Lazkiye Rum Ortodoks Başpiskoposluğu, "Noel Geldi - 2025" başlıklı yıllık şenlik etkinliği düzenledi.

NOEL AĞACI YAKTILAR

Törende, Suriye sahilindeki Lazkiye'nin El-Amerikan mahallesinde bulunan Rum Ortodoks Başmelekler Mikail ve Cebrail Kilisesi'nin avlusunda Noel ağacı da yakıldı.

Etkinliğe, piskoposlar, rahipler ve hükümet yetkililerinin yanı sıra bölge sakinleri de katıldı.

TÜM DÜNYAYA BARIŞ VE BİRLİK MESAJI VERİLDİ

Noel ağacının tüm insanlar için büyük önemini vurgulayan bir konuşma gerçekleştiren Lazkiye Rum Ortodoks Metropoliti Mor Athanasios Fahed, ağacı yakarak tüm dünyaya bir barış mesajı gönderdiklerini ve Suriye'nin herkes için olduğunu vurguladıklarının altını çizdi.

NOEL AĞACI YAKMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Lazkiye Valisi Muhammed Osman da bir konuşma yaptı.

Osman, Noel ağacı yakmanın, tüm farklı geçmişleri, etnik kökenleri ve inançlarıyla Suriyelilerin Suriye'yi yeniden inşa edecek olanlar olduğunu teyit eden bir mesajı simgelediğini bildirdi.

Buradan bir çağrı da yapan Lazkiye Valisi, herkesi, ülkenin ilerleme, medeniyet ve istikrar sembolü haline gelmesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çağırdı.