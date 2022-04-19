Le Monde, Türkiye'nin Karadeniz'deki çatışmada arabuluculuk rolünü yazdı

Fransa merkezli gazete, savaşı sona erdirmek için Ankara'nın çabalarına işaret etti. Türkiye'nin Moskova ve Kiev ile ayrıcalıklı ilişkilere sahip olduğu aktarıldı.

Türkiye, Karadeniz'in kuzeyinde ikinci ayında devam eden çatışmaların durması için diplomatik kanalları kullanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'yı işaret ettiği konuya ilişkin son açıklamasında, "İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır." dedi.

"Türkiye, Karadeniz'deki ihtilafın hakemi"

Fransa basınından Le Monde gazetesinin "Ukrayna'daki savaş: Neden Türkiye, Karadeniz'deki ihtilafın hakemi oldu?" başlıklı haberinde Ankara'nın ateşkes sağlanması yönündeki çabalarına ve iki ülkenin Türkiye ile ilişkisine dikkat çekti.

Haberde, "Ukrayna'da savaşın başlamasından yaklaşık iki ay sonra, Türkiye ile bu ülke arasındaki ilişkiler hiç bu kadar güçlü görünmemişti." denildi.

"Moskova ve Kiev ile ayrıcalıklı ilişkileri var"

Türkiye'nin, Moskova ve Kiev ile "ayrıcalıklı" ilişkileri sayesinde kendisini çatışmanın ana arabulucusu olarak konumlandırdığı ve iki ülke yetkilileri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı anımsatıldı.

Diğer taraftan savaştan önce Türkiye'den tedarik edilen Bayraktar TB2 SİHA'lar için Ukraynalıların şarkı yazdığı, Kiev yönetiminin verilen destekten memnun olduğu aktarıldı.

"Diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptı"

Ankara'da görevli Ukraynalı bir diplomatın "(Rusya'ya) yaptırımlar uygulamasa da Türkiye'nin sağladığı insani, diplomatik, ahlaki ve askeri desteği takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu diplomat, Türkiye'nin "Ukrayna'yı desteklemek için diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığını" sözlerine ekledi.



