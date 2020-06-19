Libya ordusu: Türk askeri bize ağabeylik yaptı

Ordunun sözcüsü Muhammed Kanunu, Türk askerinin sahada yetenekli oluşuna vurgu yaptı.

Türkiye destekli Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru milislerin darbeci lideri Hafter'in elindeki stratejik yerleri ele geçirdi.

Darbeci Hafter, ülkede alan kaybetmeye devam ederken, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Libya'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRK ASKERİ ÇOK YETENEKLİ, HAFTER'E KARŞI AĞABEYLİK YAPTILAR"

Albay Kanunu, UMH'nin Türkiye'nin de askeri desteğiyle birlikte daha da güçlendiğini ifade ederek, "Türk askeri sahada çok yetenekli. Onlardan çok şey öğrendik. Destekleri sayesinde Hafter'e karşı üst üste zaferler kazanıyoruz. Güçlüyüz. Türk askeri Hafter'in teröristlerine karşı mücadelemizde bize ağabeylik yaptı." diye konuştu.

"TERHUNE'DEKİ SOYKIRIM HAFTER'E GÜVENİLMEYECEĞİNİN DELİLİ"

Kanunu, Terhune kentinin kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde keşfedilen toplu mezarlar konusunda, uluslararası inceleme talep ettiklerini ifade etti. Kanunu, “Hafter'in terörist milisleri ve Kani çetelerinin Terhune halkına karşı işlediği iğrenç soykırım suçlarını dünyaya açıklayacak, uluslararası bir soruşturma bekliyoruz.” dedi.

"HAFTER'E KARŞI ZAFER ÇOK YAKIN"

“Sürekli devam eden ihlaller, Hafter’e asla güvenmememize neden oluyor.” diyen Kanunu, “Libya'nın geleceğinde Hafter için asla bir yer bulunmadığını teyit etmemizi sağlıyor. Hafterin sivilleri hedef alan bir terörist olduğunu tüm dünya gördü." ifadelerini kullandı.

Kanunu Hafter'e karşı kazanılması gereken zaferin çok yakın olduğuna dikkat çekerek, "Temmuz ayına kadar Hafter'in tarihten ve ülkeden silinmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"HAFTER, BARIŞIN PARÇASI OLMADI VE OLMAYACAK"

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’in bu zamana kadar barışın bir parçası olmadığını ve olmayacağını belirten Muhammed Kanunu, “Hafter bu zamana kadar barışın bir parçası olmadı ve olmayacak. O sadece kana susamış çeteleri ve suçluları yönetiyor. Kendimizi meşru şekilde müdafaa etmeye, var olan her yerde tehditlerin kaynağına müdahale etmeye ve Libyalıların hayatını kötüleştiren yasa dışı haydutlara son vereceğimize ilişkin kararlı olduğumuzu teyit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

(Muhammed Kanunu)