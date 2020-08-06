Libya Ordusu: Wagner, Cufra'dan Sirte'ye hareket etti

21 araçlık konvoyda 4 kamyon ve 2 mühimmat aracının yer aldığı belirtildi.

Libya'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin Cufra'dan Sirte'ye doğru hareketini gözlemlediğini açıkladı.

21 ARAÇLIK KONVOYLA SİRTE'TE HAREKET ETTİLER

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonunun resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı Rus Wagner paralı askerlerinin, 4 kamyon ve 2 mühimmat aracı dahil 21 araçlık konvoyla Cufra'dan Sirte'ye hareket ettiği kaydedildi.

ORDU BİRLİKLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN TAHKİMAT

Sirte'de çekildiği belirtilen fotoğrafların da paylaşıldığı açıklamada, "Fotoğraflar, Wagner paralı askerlerinden destek alan darbeci general Hafter milislerinin, Sirte-Cufra hattındaki Carif Vadisinde hendekler ve toprak bariyerlerle tahkimat yaptığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Tahkimatların, Libya ordusunun, "ülkenin kuzey-orta kesimlerindeki Sirte ve Cufra'ya ilerleyişinden duyulan korkuyla" yapıldığı belirtildi.

HAFTER, ÜLKEYİ ŞİDDET SARMALINA SÜRÜKLEDİ

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürükledi.

Libya ordusu, Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da stratejik Terhune kentinde kontrolü sağladı.

Ordu, 6 Haziran'da da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurdu ve bu bölgede konuşlandı.

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