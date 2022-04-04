Libya'da 7 ton mühimmat imha edildi

Libyalı mayın imha ekipleri, Trablus'un güneyindeki Mizdah bölgesinde 7 ton patlamamış mühimmat ve mayını kontrollü şekilde imha etti.

Libya merkezli "February" televizyon kanalının haberine göre, Libya Ordusu Askeri Mühendislik Müdürlüğüne bağlı ekipler, sivil yerleşimlerden temizlenen 7 tonluk mühimmatı, fünye düzeneği ile uzaktan kontrollü bir şekilde patlattı.

HAFTES MİLİSLERİNDEN KALMA PATLAYICILAR

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a yönelik saldırılarından kalan patlayıcıları temizleme ve imha çalışmalarına uzun süredir devam ediyor.