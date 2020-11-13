Libya'da batan mülteci teknesinde ölü sayısı arttı

Düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yaklaştı.

Akdeniz'in şahit olduğu tekne felaketinin acı bilançosu giderek yükseliyor.

Libya'dan iyi bir yaşam için Akdeniz'e açılarak Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin bindiği iki tekne arıza vermişti.

Arızalandıktan sonra batan teknede bulunan 140'dan fazla göçmenin bir kısmı sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, bir kısmı da boğularak can verdi.

BM'nin göç örgütü IOM'den yapılan yazılı açıklamada, deniz kazalarının ülkenin liman kenti Al Khums ve Surman açıklarında meydana geldiği bildirildi.

100'E YAKIN CAN KAYBI

Kazada en az 100'e yakın düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, balıkçıklar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 47 kişinin kıyıya getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve şimdiye kadar 31 cesede ulaşıldığı kaydedildi.

Bölgedeki IOM personeli de daha fazla cesedin gece boyu kıyıya vurmaya devam ettiğini bildirdi.

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3 OPERASYONDA 200'DEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI

Son iki günde, Orta Akdeniz'de iki teknenin alabora olmasının ardından 2'si çocuk olmak üzere en az 19 kişinin boğulduğu anımsatılan açıklamada, şu anda aynı rotada faaliyet gösteren tek sivil toplum kuruluşu gemisi olan "Open Arms" gemisinin üç operasyonda 200'den fazla kişiyi kurtardığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, 1 Ekim'den bu yana Orta Akdeniz'de en az 8 deniz kazasının meydana geldiği belirtildi.

"SAVUNMASIZ İNSANLAR BEDEL ÖDÜYOR"

IOM Libya Direktörü Federico Soda, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, son kazanın, devletlerin arama kurtarma çalışmalarındaki duyarsızlığının bir tezahürü olduğunu vurguladı.

İsim vermeden Avrupa ülkelerini eleştiren Soda, "Binlerce savunmasız insan hem denizde hem de karada bu eylemsizliğin bedelini ödemeye devam ediyor. " diye konuştu.

IOM verilerine göre, son kazalarla birlikte bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan en az 900 düzensiz göçmen boğuldu.