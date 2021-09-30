Libya'da göç sorununu çözmek için forum düzenlendi

Ülkedeki iç savaşın neden olduğu göç akınına karşı Libya Ulusal Birlik Hükümeti, bu sorunun çözüme kavuşması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkedeki iç savaş nedeniyle ülkeden ayrılanlar hakkında yeni bir karar aldı.

Yerinden edilenlerin geri dönüşlerinin sağlanması ve haklarının iadesi için çalışma başlatılarak bu konuya ilişkin etkinlik düzenlendi. Adalet Bakanı Halime Abdurrahman, Yerinden Edilenler ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Ebu Huzam ve Sosyal İşler Bakanı Vefa el-Kiylani'nin yanı sıra hukukçu ve insan hakları aktivistlerinin katıldığı etkinlikte, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat kapsamında, iç savaş nedeniyle yerinden edilenlerin haklarının sağlanmasına yönelik atılacak adımlar tartışıldı.

"YERİNDEN EDİLENLERLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ"

Forumda konuşan Bakan Ebu Huzam, ülke içinde yerinden edilenler ve dışarıya göç etmek zorunda kalanların sorununa sürdürülebilir çözümler bulma hedeflerini vurgulayarak, sosyal adaletin inşası için bu sorunu ele almanın, tüm Libyalı siyasi ve sosyal kesimlerin desteğini gerektirdiğini belirtti.

"Yerinden edilenlerin anavatanlarına dönebilme yolunda yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmek için onlarla koordineli olarak çalışıyoruz" diye konuşan Ebu Huzam, bu kapsamda finansal ve idari düzenlemeleri tamamladıklarını duyurdu.

GÖÇ EDENLER İÇİN ÖZEL BİR KOMİSYON KURULDU

Sosyal İşler Bakanı Kiylani de, ülke içinde yerinden edilenlerin ve dış ülkelere göç etmek zorunda kalan Libyalılar dosyasının bakanlığın önceliklerinden biri olduğunu belirterek, bu kişilerden Mısır'da bulunanlar için özel bir komisyon oluşturduklarını kaydetti. Kiylani bu komisyonun, çalışmalarını tamamlama yolunda olduğunu söyledi.

EN AZ 400 BİN İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

Forum katılımcısı insan hakları avukatları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili aktivistler de, Libyalı bakanlarla fikirlerini paylaşarak, geçiş dönemi adaletinin dayandığı fiili prosedürler ve önlemler kapsamında çözüm önerilerinde bulundu.

Muammer Kaddafi rejiminin çöktüğü 2011'den bu yana iç savaş ve istikrarsızlığın hakim olduğu Libya'da, resmi rakamlara göre en az 400 bin insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor.

İnsan hakları örgütleri ise, yurt dışına göç etmek zorunda kalan Libyalılarla birlikte bu rakamın gerçekte çok daha yüksek olduğunu savunuyor.