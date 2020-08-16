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    Libya'da Hafter konrolündeki Sebha'da Hafter'e protesto

    Libya'da Hafter konrolündeki Sebha'da Hafter'e protesto

    Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Sebha kentinde halk, kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti.
    • AA
    • 16.08.2020 - 01:09
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    Libya'da Hafter konrolündeki Sebha'da Hafter'e protesto

    Libya'nın doğusunda gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter bazı bölgelerin kontrolünü silahlı mülüsleriyle almıştı.

    Hafter kontrolündeki Sebha kentinde halk, yaşam şartlarının kötüleşmesiyle, gaurimeşru lideri protesto etti.

    Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güney kesimlerinde yer alan Sebha'da halk, bölgenin kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmasına ve gün boyu süren elektrik kesintileri gibi kötüleşen yaşam şartlarına tepki gösterdi.

    Libya da Hafter konrolündeki Sebha da Hafter e protesto #1

    "YOKSULLARIN DEVRİMİ"

    Protestolara beyaz bayraklarla katılan göstericilerden bazıları kentin farklı noktalarında yol ve caddeleri araçlarıyla trafiğe kapattı.

    Libyalı sosyal medya kullanıcıları da gösterilere, "yoksulların devrimi" etiketiyle paylaşımlar yaparak destek verdi.

    Libya da Hafter konrolündeki Sebha da Hafter e protesto #2

    Libya da Hafter konrolündeki Sebha da Hafter e protesto #3

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