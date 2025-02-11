Libya'da keşfedilen toplu mezarlar sonrası BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden açıklama

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Spindler, açıklamasında Libya'nın doğusunda bulunan toplu mezarlara dikkat çekti.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

Libya'nın doğusunda bulunan toplu mezarlar dolayısıyla derin endişe duyduklarını dile getiren Spindler, insan kaçakçılığına karşı daha güçlü bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Spindler, toplu mezarlarda cansız bedenlerine ulaşılan mağdurların ailelerine ve sevdiklerine taziyelerini iletti.

"MEZARLAR, İNSAN TİCARETİ ALANLARINA YAPILAN BASKINLARIN ARDINDAN KEŞFEDİLDİ"

Bu mezarların keşfedilmesinin, düzensiz göçmenlerin yolculuklarında karşılaştıkları aşırı tehlikelerin trajik bir hatırlatıcısı olduğunun altını çizen Spindler, şöyle dedi:

Mezarlar, 6 Şubat'ta Ejkhera'daki ve 8 Şubat'ta Alkufra'daki insan ticareti alanlarına yapılan baskınların ardından keşfedildi. Bu baskınlarda sırasıyla 19 ve en az 28 kişinin cesedi bulundu ancak ikinci mezarda 70 kişiye kadar olabileceği düşünülüyor.

Spindler, çok sayıda düzensiz göçmenin, insan tacirleri tarafından alıkonulduktan ve işkence gördükten sonra Libya yetkilileri tarafından serbest bırakıldığını da söyledi.

259 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Kimlikleri tespit edilen mağdurlar arasında farklı uyruklardan düzensiz göçmenler olduğuna işaret eden Spindler, bu son trajedinin, 29 Ocak'ta Ejkhera'daki bir insan ticareti bölgesinden 259 düzensiz göçmenin kurtarılmasının ardından yaşandığını da hatırlattı.

Spindler, şu ifadelerde bulundu: