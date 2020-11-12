Libya'da mülteci teknesi battı: 74 ölü

Libya açıklarında Avrupa'ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Akdeniz bir kez daha mülteci felaketine sahne oldu.

Daha iyi şartlarda, savaştan uzak bir yaşam kurmak üzere yola çıkan onlarca insanın hayali karanlık sulara gömüldü.

Libya'dan Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan mültecilerin bindikleri gemi açık denizde arızalanarak battı.

EN AZ 74 KİŞİ BOĞULURAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Geminin batması sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre en az 74 kişinin öldüğü belirtilirken, 47 kişi de sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarılarak sahile getirildi.