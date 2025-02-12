Libya'da suikasta uğrayan bakan yaralandı

DHA

Libya'da ortalığı karıştıran olay...

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma, başkent Trablus'ta makam aracında seyrettiği sırada suikasta uğradı.

Bakanın aracına kimliği belirsiz şahıslarca silahlı saldırı düzenlendi.

SUİKASTTAN YARALI OLARAK KURTULDU

Bakan Juma, açılan ateş sonucu yaralandı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Juma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal Birlik Hükümeti, saldırıyı şiddetle kınayarak güvenlik güçlerinin failleri bulmak için soruşturma başlattığını açıkladı.

Adel Juma, 6 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ile ekonomik ve ticari iş birliğini ele almıştı.

Ayrıca, 18 Aralık 2024 tarihinde İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Türkiye'deki Libyalıların oturum ve vize konularını görüşmüştü.