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    Liz Truss: Kraliçe Elizabeth hayatını ülkesine adadı

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere Başbakanı Liz Truss ise "Kraliçe Elizabeth hayatını ülkesine adadı, hep bizim yanımızda oldu, tanrı Kral’ı korusun" dedi.
    • 08.09.2022 - 21:52
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 22:03
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    Liz Truss: Kraliçe Elizabeth hayatını ülkesine adadı

    Dünya'nın gözü İngiltere'deydi.

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, sorunları nedeniyle doktor gözetimindeydi.

    Konuya ilişkin İngiltereden beklenen son dakika açıklaması geldi.

    Kraliçe hayatını kaybetti

    Yıllara meydan okuyan, onlarca başbakan eskiten Kraliçe 2'nci Elizabeth, yaşamını yitirdi.

    Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

    Liz Truss: Kraliçe Elizabeth hayatını ülkesine adadı #1

    "Kraliçe Elizabeth hayatını ülkesine adadı"

    İngiltere Başbakanı Liz Truss da kraliçenin vefatının ardından açıklamalarda bulundu.

    Liz Truss, "Kraliçe Elizabeth hayatını ülkesine adadı, hep bizim yanımızda oldu. Kraliçe dünya çapında sevildi ve takdir edildi." dedi.

    "Yeni yöneticimiz Kral 3'üncü Charles." açıklamasını yapan Truss, "Yeni Kralımız 3'üncü Charles ile yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

    "Tanrı Kral’ı korusun"

    Liz Truss, "Kraliçe 2'nci Elizabeth modern Britanya'nın üzerine inşa edildiği bir kaya gibiydi. Britanya bugün büyük bir ülkeyse, onun sayesindedir. Taç, artık Kral 3'üncü Charles’a geçiyor. Kral’a sadakat ve bağlılığımızı sunuyoruz. Tanrı Kral’ı korusun!" şeklinde açıklama yaptı.

    Liz Truss: Kraliçe Elizabeth hayatını ülkesine adadı #2


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