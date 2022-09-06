Liz Truss, resmen İngiltere'nin başbakanı oldu

Balmoral'da Kraliçe ile görüşen Truss, hükümeti kurma görevini üstlendi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, istifasını Kraliçe 2'nci Elizabeth'e sundu.

İstifayı kabul eden Kraliçe, bu görüşmenin ardından Muhafazakar Parti Genel Başkanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Hükümeti kurma görevi Truss'ın

Kraliçe Elizabeth, görüşme sırasında partinin yeni lideri seçilen Truss'ı bir sonraki hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Başbakan Truss ile İngiliz Kraliçe arasındaki görüşme, İskoçya'daki Balmoral malikanesinde gerçekleştirildi.

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