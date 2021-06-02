İki bina arasına inşa edilen ve geçen ay faaliyete geçen havuz, yoğun ilgi gördü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, yerden yaklaşık 35 metre yükseklikte bulunan havuz, yüzenler kadar izleyenlerin de nefesini kesiyor.

Londra'nın güneybatısındaki iki bina arasında inşa edilen "Sky Pool", 19 Mayıs'ta açıldı.

TRANSPARAN HAVUZDA YÜZME KEYFİ

Güneşli havayı fırsat bilen İngilizler, dünyanın ilk transparan havuzu olduğu belirtilen yerde yüzmenin tadını çıkardı.

25 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde olan havuz, Embassy Gardens dairelerinde yaşayanlara ve misafirlerine ayrılmış durumda.

HAVUZUN MANZARASI

Mirror'ın haberine göre, yüzme sırasında London Eye ve Parlamento binası gibi Londra'nın belli başlı simge yapıları görülebiliyor.

Londra'da, dünyanın ilk transparan havuzuna ziyaretçi akını ViDEO