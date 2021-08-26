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    Londra'da eylemde bulunan çevreci grup geçmişte etrafa 120 ton çöp atmış

    Londra'da eylemde bulunan çevreci grup geçmişte etrafa 120 ton çöp atmış

    Londra'da geçtiğimiz günlerde çevresel sorunları protesto etmek için sokaklara akın eden Extinction Rebellion' adında çevreci bir grubun, geçmişte 120 bin ton çöpü etrafa saçtıkları öğrenildi.
    • AA
    • 26.08.2021 - 03:41
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 04:58
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    Çevresel sorunları hedef aldıklarını söyleyen 'Extinction Rebellion' adında çevreci bir grup, İngiltere'de 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatmıştı. Polisin sürekli müdahale ettiği protestolarda bir yandan görevliler etraftaki çöp yığınlarını toplamaya gayret gösteriyor.

    Londra da eylemde bulunan çevreci grup geçmişte etrafa 120 ton çöp atmış #1

    2 YIL ÖNCEKİ EYLEMLERİNDE ETRAFTA 120 TON ÇÖP BIRAKMIŞLAR

    2019'daki gösterilerde başkentteki sokak ve meydanları kapatan grup, arkasında 120 ton çöp bıraktığı ortaya çıktı.

    İşçi Partisi Milletvekili Nickie Aiken, seçim bölgesi sokaklarından kaldırılması gereken 120 ton çöpün yaklaşık 50 bin sterline mal olduğunu açıkladı.

    'Extinction Rebellion' grubundan bir sözcü ise çöpün temizlenmesinin belediyeye ek bir maliyeti olmadığını savunarak, "Toplanan 120 ton çöp iki haftalık bir süre içinde gerçekleşti. Bu rakamı karşılaştırmak gerekirse, Londra'nın 2016-2017 yeni yıl kutlamaları sırasında Westminster sadece bir gecede 85 ton çöpü temizledi." ifadelerini kullandı.

    Londra da eylemde bulunan çevreci grup geçmişte etrafa 120 ton çöp atmış #2

    KURUCULARDAN BİRİ DİZEL ARAÇ KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

    Öte yandan, fosil yakıtların kullanımına da şiddetle karşı çıkan 'Extinction Rebellion' grubunun kurucularından Dr. Gail Bradbrook, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, dizel araç kullandığını itiraf etmiş, çocuklarını spor müsabakalarına götürmek için buna ihtiyacı olduğunu ve elektrikli araca parasının yetmediğini söylemişti.
    Bradbrook, "Bazı şeyler sistemik sorunlar, öyle değil mi? Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Londra da eylemde bulunan çevreci grup geçmişte etrafa 120 ton çöp atmış #3

    TEKRAR SOKAKLARA ÇIKACAKLARINI SÖYLEDİLER

    Grup, başkentin en işlek sokak ve meydanlarını kapatarak, eylemleriyle yer yer trafiğin akışına da engel oluyor.

    Gruptan yapılan açıklamada, Londra'da yeniden sokaklarda olacağı belirtilmişti.

    Polisten yapılan açıklamada ise protestoların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği ifade edilerek, bu sürede şehirde aksaklıklar yaşanabileceği vurgulandı.

    Londra da eylemde bulunan çevreci grup geçmişte etrafa 120 ton çöp atmış #4

    Londra da eylemde bulunan çevreci grup geçmişte etrafa 120 ton çöp atmış #5

    Londra da eylemde bulunan çevreci grup geçmişte etrafa 120 ton çöp atmış #6

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