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    Londra’da parlamento binasına boyalı saldırı

    Londra’da hayvan hakları savunucuları, hükümetin çevrecilik ve süt hayvancılığı ile ilgili çalışmalarını yetersiz buldukları gerekçesiyle parlamento binasına boyalı saldırı gerçekleştirdi.
    • 07.09.2022 - 17:12
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    Londra’da parlamento binasına boyalı saldırı

    Hayvan hakları savunucuları İngiltere’nin başkenti Londra’da parlamento binasına boyalı saldırı gerçekleştirdi.

    İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss’ın parlamentoya geçişi sırasında eylemlerini gerçekleştiren yaklaşık 10 kişilik hayvan hakları savunucuları, binaya boya fırlattıktan sonra kendilerini de yere yapıştırdı.

    “Bizler sadece insanların dinlemesini istiyoruz”

    Eylemciler arasında bulunan ismini vermek istemeyen bir kişi, “Zamanımızın en büyük sorunu olan iklim değişikliği sebebiyle süt hayvancılığının da etkilendiğini düşünüyorum. Liz Truss bu konuyla ilgili harekete geçmeli. Bizler sadece insanların dinlemesini istiyoruz.” dedi.

    İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı VİDEO

    Çevre Bakanı’na tepki

    Öte yandan eylemi gerçekleştiren grup üyeleri, Çevre Bakanlığı'na Ranil Jayawardena’nın atanmasından memnuniyet duymadıklarını ifade etti.

    İHA’nın haberine göre, grup Jayawardena karşıtı sloganlar atarak Liz Truss’a tepki gösterdi.

    Londra’da parlamento binasına boyalı saldırı #1

    Londra’da parlamento binasına boyalı saldırı #2

    Londra’da parlamento binasına boyalı saldırı #3

    Londra’da parlamento binasına boyalı saldırı #4

    Londra’da parlamento binasına boyalı saldırı #5

    Londra’da parlamento binasına boyalı saldırı #6


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