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Haber Merkezi

ABD yangınların pençesinde.

Ülkenin güney batısında, daha çok nüfusun zengin kesimlerinin yaşadığı Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrini yutan yangın, büyük bir felaket olarak tarihe geçti.

Şehri neredeyse küle çeviren yangınlarda deniz kenarındaki dev villalar, orman içindeki havuzlu malikaneler ve nice yapılar yok oldu.

Ünlü iş insanlarından Hollywood yıldızlarına birçok zengin, hem evlerini hem evlerindeki değerli sanat yapıtlarını hem de lüks araçlarını kaybetti.

Yangın tehlikesi henüz hala tam olarak ortadan kalkmamışken bölgeden çarpıcı görüntüler geliyor.

"HANGİ ARABAMI KURTARSAM"

Onlardan biri de Los Angeles'te malikanesinin bahçesindeki lüks araçlarını kurtarmaya çalışan ABD'li zengine ait.

Yangından Tesla'yı mı Porsche'yi mi kurtarayım ikilemine düşen adamın o anlarına ilişkin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

PORSCHE'Yİ SEÇTİ

"Zenginlerin zor seçimi!" yorumu yapılan görüntülerden sonra, ABD'linin Tesla’yı geride bırakıp, Porsche’yi kurtardığı bilgisi dolaşıma girdi.