Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

ABD'nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlayan protestolar 4. gününde.

Sokaklar hâlâ karışık, gerilim yüksek.

EK ASKERLER GÖNDERİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’a 2 bin ek Ulusal Muhafız birliği gönderme talimatı verdiğini duyurdu.

Yaklaşık 700 Deniz Piyadesi, federal personel ve mülkleri korumak amacıyla görevlendirildi.

VALİ, TRUMP'A KARŞI

Kaliforniya Valisi eyaletin onayı olmadan yapılan askeri konuşlandırmayı sert bir dille eleştirdi.

Başsavcılık ise federal hükümetin yetki sınırlarını aştığını belirterek, bu durumun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

BARIŞÇIL GÖSTERİLER ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Trump'ın özellikle aileleri parçalayan ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı koşullarıyla eleştirilen sert göçmenlik politikaları, uzun süredir kamuoyunun tepkisini çekiyordu.

Los Angeles'ta bu politikalara duyulan öfke, başlangıçta barışçıl gösterilerle ifade edilse de, kısa sürede şiddetli çatışmalara ve yağma olaylarına dönüştü.

Göstericilerin bazıları, ana caddelerdeki dükkanları hedef alarak yağma eylemlerine girişti.

APPLE MAĞAZASINI TALAN ETTİLER

Özellikle teknoloji ve lüks tüketim markalarının mağazaları büyük zarar gördü.

Şehrin işlek bölgelerinden birinde bulunan bir Apple mağazası da bu yağmadan nasibini alırken, içeriden çok sayıda elektronik ürün çalındı.

POLİSLER MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI

Olayların büyümesi üzerine Los Angeles Polisi, göstericilere müdahale etmekte zorlandı.

Bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderilse de, yağma olaylarının şehrin farklı noktalarına yayılması, güvenlik güçlerinin yetersiz kalabileceği endişelerini artırdı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Bu durum, hem aktivist gruplar hem de Los Angeles halkı arasında derin tartışmalara yol açtı.

Barışçıl gösteri hakkını savunanlar, yağma eylemlerinin asıl protesto amacına gölge düşürdüğünü vurgularken şehir yetkilileri, kamu düzenini sağlamak için tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.

Olayların ardından kent genelinde güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.