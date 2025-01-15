Los Angeles'ta içme sularında ortaya çıkan tehlike: Kimyasal karışabilir

Haber Merkezi

ABD, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biriyle mücadele ediyor.

Los Angeles ve çevresinde başlayan yangınlar, sekizinci gününde kontrol altına alınmaya çalışılırken, kentte neredeyse yaşam durma noktasına geldi.

Sigortalı kaybın 20 milyar doları aşacağı tahmin edilen bu felakette, 37 bin dönümden fazla alan küle döndü.

Şimdi ise yeni bir kriz daha baş gösterdi.

İÇME SULARINDA KİMYASAL ALARMI

Uzmanlar, yangınların içme suyunu zehirli kimyasallarla kirletebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yangınlar nedeniyle 24 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 150 bin kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.

Bölgede 12 binden fazla yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Uzmanlar, felaketin toplam ekonomik kaybının 250 ila 275 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor.

ALTYAPI AĞIR HASAR ALDI

Purdue Üniversitesi'nden Prof. Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olması nedeniyle altyapıda ağır hasar meydana geldiğini belirterek, “Kül, duman, kurum ve diğer kimyasal kalıntılar su şebekelerine karışabilir.” dedi.

Özellikle yapı malzemelerindeki sentetik maddelerin yanması sonucu ortaya çıkan zehirli gaz ve partiküllerin ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken Whelton, bu kimyasalların standart filtreleme ya da kaynatma yöntemleriyle temizlenemeyebileceğini vurguladı.

"SU ŞEBEKLERİNE GÜÇ SAĞLAMAK OLDUKÇA ZOR"

Kaliforniya Üniversitesi’nden Greg Pierce ise yangın sırasında su sistemlerindeki basınç kaybının toksinlerin suya karışmasına yol açabileceğini belirtti.

Elektrik kesintilerinin basıncı daha da düşürdüğünü ifade eden Pierce, “Yangın sırasında su şebekelerine kesintisiz güç sağlamak teknik olarak mümkün olsa da oldukça zor.” diye konuştu.

KİRALAR ASTRONOMİK ÖLÇÜLERDE YÜKSELDİ

Yangınların sebep olduğu krizler sadece altyapıyla sınırlı değil.

Felaketi fırsata çevirmek isteyen bazı ev sahiplerinin kira fiyatlarını yasa dışı şekilde artırdığı yönünde şikayetler artıyor.

Los Angeles’ta bu durum yangınların yarattığı travmayı derinleştirirken yetkililer, yasa dışı uygulamalara karşı harekete geçileceğini duyurdu.