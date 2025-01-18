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AA & Ensonhaber

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

TAHRİBATIN BÜYÜKLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Associated Press ajansının Madison'daki Wisconsin Üniversitesine bağlı Silvis Laboratuvarı'ndan alınan verilerle yaptığı analiz, Los Angeles kenti sınırlarında bulunan Palisades ve Eaton bölgelerindeki kentsel alanda çıkan yangınlardaki tahribatın büyüklüğünü ortaya koydu.

Analize göre Palisades ve Eaton bölgelerinde yaklaşık 10 gündür devam eden yangınlarda tahrip olan kentsel alanın genişliği eyalette 1980'lerin ortalarından bu yana çıkan herhangi bir yangındakinden daha fazla.

10,36 KİLOMETRELİK YERLEŞİM YERİ KÜLE DÖNDÜ

California'da son 40 yılda çıkan diğer yangınlarla karşılaştırıldığında hepsinden daha fazla kentsel alanı küle çevirdiği anlaşılan halihazırdaki yangınlar, Pasifik Okyanusu'ndan gelen şiddetli ve sürekli rüzgarların etkisiyle daha da büyürken daha fazla konut ve iş yeri alevler içinde kaldı.

Ölçümlere göre Palisades ve Eaton yangınları Los Angeles'ın yoğun nüfuslu bölgelerinde yaklaşık 10,36 kilometrekarelik bir yerleşim alanını küle çevirdi.

Bu miktarın 2018'de bölgedeki Woolsey yangınının tahrip ettiği kentsel alanın 2 katından fazla olduğu kaydedildi.