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    Lübnan, ABD’den 6 helikopter teslim aldı

    Hamat Askeri Üssü’nde düzenlenen törenle Lübnan, askeri yardım amaçlı hibe edilen 6 MD-530F izci ve hafif taarruz helikopterlerini teslim aldı.
    • AA
    • 17.11.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 09:51
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    Lübnan, ABD’den 6 helikopter teslim aldı

    Lübnan ordusu, ABD'den askeri yardım amaçlı hibe edilen 6 askeri helikopteri düzenlenen törenle teslim adı.

    Açıklama, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği’nin internet sitesinden yapıldı.

    Ülkenin kuzeyindeki Hamat Askeri Üssü'nde teslim töreninin düzenlendiğini belirten açıklamada, törene Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea’nın katıldığı belirtildi.

    DEĞERİ 40 MİLYON DOLAR

    Teslim edilen 6 MD-530F izci ve hafif taarruz helikopterinin 40 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

    ASKERİ YARDIM PAKETİ ONAYLANMIŞTI

    Biden yönetimi, 9 Eylül'de Lübnan ordusunun iyileştirilmesine yönelik 47 milyon dolarlık askeri yardım paketini onaylamıştı.

    Lübnan, ABD’den 6 helikopter teslim aldı #1

    Lübnan, ABD’den 6 helikopter teslim aldı #2

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