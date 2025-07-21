Lübnan, ABD'nin Hizbullah’ı silahsızlandırma teklifine yanıt verdi

ABD’nin Orta Doğu politikalarında kritik bir adım olarak sunduğu Hizbullah’ın silahsızlandırılması önerisi, Lübnan yönetimi tarafından değerlendirildi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, gelişme üzerine Beyrut’a gitti.

Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması konulu ABD önerisini görüşmek üzere üçüncü kez bir araya geldi.

RESMİ YANITI TESLİM ALDI

Adının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı siyasi bir kaynak, Barrack’ın19 Haziran’da sunduğu ABD önerisine Beyrut’un yanıtını Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan teslim aldığını belirtti.

Söz konusu öneri, Hizbullah”ın silahsızlandırılmasını ve İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinden çekilmesini içeriyor. Ancak Beyrut yönetimi, o dönemde ABD’nin önerilerini onaylayan bir açıklama yapmazken, bunun yerine "çözüm için bazı fikirler" sunulduğu kaydedildi.

BAŞBAKAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X platformundan yapılan açıklamada ise “Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD’li temsilci Thomas Barrack arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı sarayında başladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka ayrıntıya yer verilmedi.

ABD'li Temsilci Barrack, Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesi sonrasında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi.

Barrack, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda yaptığı görüşme sonrasında basın açıklaması yaptı.

"ABD, HİZBULLAH'I YABANCI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK SINIFLANDIRIYOR"

Barrack, "Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının başarısız olma nedenlerini ele almaya çalışıyoruz. Bölgeye istikrar ve güvenliği yeniden sağlamak için bugün Lübnan’a odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının "tamamen iç bir mesele" olduğunu ifade eden Barrack, "Hizbullah, ABD açısından ‘yabancı terör örgütü’ olarak kabul ediliyor, ancak bu konuda doğrudan bir müdahalede bulunmuyoruz. Sadece yardım ve rehberlik sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Barrack ayrca, "İsrail’i herhangi bir adım atmaya zorlayamayız." dedi.

"ATEŞE BENZİN DÖKME NİYETİNDE DEĞİLİZ"

"Washington şu anda Lübnanlı yetkililere yaptırım uygulamayı düşünmüyor." diye konuşan Barrack, ABD’nin çabalarının bölgeye istikrarı yeniden kazandırmaya odaklandığını, “ateşe benzin dökmek” niyetinde olmadıklarını savundu.

Barrack, Lübnan hükümetinin yürüttüğü “reformları” önemli olarak nitelendirdi ve Lübnan ile Suriye’deki durumu karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan’daki durum farklı; burada istikrarlı bir hükümet ve ordu var, azınlıklarla açık bir ilişki söz konusu. Oysa Suriye’de yaşananlar korkunçtu ve Suriye hükümeti bunun sorumluluğunu üstlenmeli."

Barrack ayrıca, azınlıkların Suriye’de yönetime entegrasyonunun önemine dikkati çekti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'dan Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin ABD önerisine yanıtı teslim almıştı.

ABD'NİN HİZBULLAH'I SİLAHSIZLANDIRMA ÖNERİSİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada Hizbullah’ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail’in Lübnan’daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

"VAROLUŞSAL BİR TEHDİT İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli “The National” gazetesi ise , ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın, "Lübnan, Hizbullah’ın silahları meselesini ele almak zorunda aksi takdirde varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalabilir." şeklindeki sözlerine yer vermişti.

"Bir yanda İsrail, diğer yanda İran var, şimdi ise Suriye çok hızlı bir şekilde kendini yeniden gösteriyor." diyen Barrack, Lübnan harekete geçmezse, egemenliğini kaybetme ve komşu ülkelerin müdahalesine açık hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.