Lübnan Başbakanı Selam: Temel hedefim, devletin yeniden inşası

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, başkent Beyrut'ta düzenlenen Yüksek İslami Şura Meclisi toplantısına katıldı.

Selam, toplantı öncesinde Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan ile Lübnan'da son gelişmeleri görüştü.

"TEMEL HEDEF, DEVLETİN YENİDEN İNŞASI"

Görüşmede, Başbakan Selam, Lübnan'ın çok zor ve hassas bir dönemden geçmesine, krizler ve engellerin giderek artmasına rağmen, ülkenin bu dönemdeki en temel hedefinin devletin yeniden inşası ve güçlendirilmesi olması gerektiğini vurguladı.

"MEYDAN OKUMALARA KARŞI EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ, ULUSAL BİRLİK OLACAKTIR"

Gerekli reformlar ve kendi güçleriyle devletin otoritesini ülkenin tüm toprakları üzerinde tesis etmeye devam edeceklerini söyleyen Selam, "Zorluklara ve meydan okumalara rağmen en güçlü silahımız, ulusal birlik, irade, kararlılık ve iyimserlik olacaktır. Devam eden İsrail saldırılarının yaraladığı vatanımızı selamete çıkarmak için bunlarla hareket edeceğiz.” dedi.

Selam ayrıca hükümetinin, "güçlü ve adil devlet anlayışını pekiştirmeye yönelik çalışmalar sürdürdüğünü" söyledi.

YÜKSEK İSLAMİ ŞURA: SİLAHLARIN YALNIZCA DEVLETİN ELİNDE TOPLANMASI KARARINI DESTEKLİYORUZ"

NNA'ya göre, Yüksek İslami Şura Meclisi toplantısı sonunda yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yüksek İslami Şura Meclisi'nin, Lübnan’ın karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadele için toplumun ulusal birlik içinde hareket etmesi çağrısı yaptığı, siyasi çekişmelerden ve gergin tavırlardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Her türlü hainlik suçlamasının kınandığı belirtilen açıklamada, bazı kimselerin "sorumsuzca" başlattığı bu suçlamaların ülkeyi "istenmeyen fitnelere ve tehlikeli çelişkilere sürükleyebileceği" kaydedildi.

Bakanlar Kurulu’nun silahın sadece Lübnan devleti ve anayasal kurumlarının elinde toplanmasına yönelik kararının desteklendiğine işaret edilen açıklamada, bu kararın, devletin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini pekiştireceği ve devleti silah sahibi olma konusunda anayasal olarak tek merci haline getirmek anlamını taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan’ı daha fazla savaş, yıkım ve tahribattan korumak için çaba gösterilmesi ve İsrail saldırıları nedeniyle zarar gören tüm bölgelerde yeniden imar sürecinin başlatılması için ulusal ve uluslararası girişimlerin önemine dikkat çekildi.

HİZBULLAH'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 26 Ağustos'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." demişti.

"LÜBNAN, İSRAİL'İN ÇEKİLMESİNİ İSTEMEDEN ÖNCE HİZBULLAH'I SİLAHSIZLANDIRMALI"

Senatör Lindsey Graham ise "Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail, Lübnan'a farklı bakmayacaktır." diye konuşmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.