Lübnan'a düşen İsrail İHA'sı inceleme sırasında patladı: 2 asker öldü

İsrail ordusuna ait bomba yüklü insansız hava aracı Lübnan'ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü.

Düşen İHA'nın incelendiği sırada infilak etmesi üzerine 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

TAZİYE MESAJLARI

Yaşanan bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti.

Avn "Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa'yı telefonla aradı.

Selam, "Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır" ifadelerini kullandı.