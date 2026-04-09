Evlilik hazırlığında! Hasan Can Kaya nişanlısına 100 bin dolarlık hediye aldı

Konuşanlar programıyla ünlenen komedyen Hasan Can Kaya, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlülerden. Hasan Can Kaya geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

Duygu Karabaş ile Ortaköy’de bulunan Feriye’de düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Hasan Can Kaya'nın nişanına sadece yakın dostları katıldı.

100 BİN DOLARLIK SAAT

İddiaya göre; Hasan Can Kaya, nişanlısına değeri 100 bin dolar olan Patek Philippe marka saat aldı.

Hasan Can Kaya nişanlısından bahsederken "Kendisi ünlü biri değil çok düzgün bir hayatı var orada, huzurunu bozmak istemiyorum. Korumacı davranıyorum." demişti.