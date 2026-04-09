Trump: Büyük ordumuz bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

'İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı' açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

"BÜYÜK ORDUMUZ DİNLENİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'ın tüm şartları yerine getirdiğinden emin olunana kadar ABD'ye ait gemi, uçak ve askeri personelin mevcut mevzilerini koruyacağını belirtti.

Anlaşmanın bozulması ihtimalini 'düşük bir olasılık' olarak nitelendiren Trump, buna rağmen yaşanacak bir aksilikte çatışmanın 'daha önce hiç görülmemiş bir güçle' başlayacağı tehdidinde bulunarak, "Büyük ordumuz şu an dinleniyor ve bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI OLAMAZ"

Daha önce alınan kararların arkasında durduğunu vurgulayan Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın 'açık ve güvenli' kalacağını yineledi.

Washington yönetiminin bölgedeki sahte söylemlere itibar etmeyeceğini belirten Trump, "Amerika geri döndü" mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.