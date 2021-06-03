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- Lübnan’da dolar hesaplarından para çekemeyen halk, ortalığı ateşe verdi
Lübnan’da dolar hesaplarından para çekemeyen halk, ortalığı ateşe verdi
Dolar hesaplarına getirilen sınırlamaları protesto eden vatandaşlar, bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çöp konteynerleri ve lastikler ateşe verildi.
- İHA
- 03.06.2021 - 17:24
- Güncelleme : 03.06.2021 - 17:25
Lübnan’da ekonomik atmosfer gün geçtikçe kötüye giderken, dolar karşısında değer kaybeden Lübnan lirasını koruyabilmek için yeni bir adım atıldı.
Lübnan Devlet Danışma Konseyi, halkın dolar hesaplarındaki paraların Lübnan lirası olarak verilmemesi için bankalara talimat verdi.
Dolar veren bankaların Lübnan parası vermemesi üzerine öfkelenen halk, başkent Beyrut’taki bankaların önünde kuyruklar oluşturdu
POLİS MÜDAHALEDE BULUNMADI
Çöp konteynerleri ve lastikler ateşe verildi.
Polis, protestoculara herhangi bir müdahalede bulunmadı.
KONSEY GERİ ADIM ATTI
Yapılan eylemler ardından Konsey, bankalara verdiği talimatı askıya alarak geri adım attı.
Ülkede 1 dolar, yaklaşık 3 bin 900 Lübnan lirasına denk geliyor.
Lübnan’da dolar hesaplarından para çekemeyen halk, ortalığı ateşe verdi VİDEO