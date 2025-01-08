Lübnan'da Dürzi lider Canbolat: Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır

AA

Dünyanın gözü Suriye'de...

Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Velid Canbolat, Lübnan'ın özel televizyon kanalı LBC'ye verdiği röportajda, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE, SURİYE HALKINI KUCAKLAMIŞTIR"

Türkiye ziyaretinin amacının Suriye'yi ve yeni rejimi kucaklamak olduğunu dile getiren Canbolat, "Suriye ve (Suriye'deki yeni yönetimin lideri) Ahmed Şara ile iletişim kurmak için mekanizma geliştiriyoruz ve Türkiye'nin bugünkü rolünden korkmuyorum. Bugün Türkiye, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Türkiye'sidir ve Türkiye'yi farklı kılan şey büyük çeşitliliğidir. Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır" diye konuştu.

Dürzi lider Canbolat, "En önemlisi İsrail'in bölgedeki etkisini ve yayılmasını sınırlayabilecek ülkelerle iş birliği yapmamızdır ve Türkiye de bu ülkelerden biri." ifadesini kullandı.

ŞAM'DA BİR ARAYA GELDİLER

Şara'yı 15 Aralık 2024'teki telefon görüşmesinde, Esad rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik eden Canbolat, 22 Aralık'ta başkent Şam'da Şera ile bir araya gelmişti.

Dürzi lider Canbolat, 24 Aralık 2024'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

LÜBNAN'DAKİ DÜRZİ TOPLUMUNUN ÖNDE GELEN LİDERİ

Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.

Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, bu görevi 46 yıl sürdürdü.

Velid Canbolat'ın Haziran 2023'te istifa etmesinin ardından oğlu Teymur Canbolat, partinin yeni başkanı oldu.

Canbolat, Lübnan'daki Dürzi toplumunun da en önemli lideri konumunda bulunuyor.

Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.