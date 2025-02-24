Lübnan'da kar sebebiyle 130 kişi mahsur kaldı

AA

Lübnan'da kar yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor...

Kar yağışının yol açtığı kötü hava koşulları sebebiyle Lübnan ordusunun ülkenin kuzeyinde 17 tahliye operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi.

130 KİŞİYE ULAŞILDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan ordusunun operasyonlar kapsamında 130 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

Kar yağışı sebebiyle ülkenin bazı kesimlerinde ulaşımın zorlukla sağlandığı belirtilirken, kapanan yolların ulaşılma açılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ülkenin kuzeyinde yer alan 700 metre yüksekliğindeki Terbol Dağı'nın karla kaplandığı ve Minye sahilinde de kar görüldüğü bildirildi.

Lübnan'da kar yağışının etkili olduğu kesimlerde okulların tatil edildiği belirtilirken, birçok Arap ülkesinde de soğuk hava koşullarına yönelik uyarı yapıldı.